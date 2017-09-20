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Руководителю МП Самары «Благоустройство» предъявили обвинение в растрате

В Самаре руководителю МП «Благоустройство» Алексею Власову предъявлено обвинение в растрате, сообщает volga.news.

Уголовное дело о растрате было возбуждено 27 апреля в отношении неустановленного лица из числа руководителей МП «Благоустройство». Речь шла о перечислении 189 тысяч рублей с августа 2016 года по март 2017 года в качестве компенсаций должностным лицам, на которых ГИБДД ранее накладывала штрафы за ненадлежащее содержание в Самаре дорог.

После завершения расследования уголовного дела стало известно, что руководителю МП «Благоустройство» Алексею Власову предъявлено обвинение по статье «Растрата в крупном размере», УК РФ. Правда, ему вменяют хищение лишь 100 тыс. рублей. Однако наказание данной статьи предусматривает до шести лет реального лишения свободы.

Адвокат Власова Сергей Арзиани считает, что ситуация складывается неоднозначная: «Компенсация наложенных на сотрудников МП «Благоустройство» штрафов предусмотрена коллективным трудовым договором от 2006 года. Когда моему клиенту представители правоохранительных органов сообщили, что они незаконны, он отказался подписывать этот договор в 2017 году. Тогда к нему предъявила претензии Трудовая инспекция и привлекла его к административной ответственности за отказ подписать этот документ».

В настоящее время Алексей Власов знакомится с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.

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