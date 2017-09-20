Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела
Реналь Мязитов, до недавнего времени возглавлявший Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) и региональное Управление капитального строительства (ГКУ СО "УКС"), может стать фигурантом уголовного дела о приготовлении к крупному хищению песка, сообщает Волга Ньюс.
Его возможный сообщник Алексей Зюмлин, которого считают организатором теневого бизнеса по незаконной добыче песка, сейчас находится под арестом по делу о взятке сотруднику ФСБ за общее покровительство.
Взятка якобы предназначалась для того, чтобы оперативные службы не разрабатывали тему о незаконной добычи песка на территории АО "РКЦ "Прогресс" и в Куйбышевском районе. По словам же арестованного, он просто вернул оперативнику долг.
При очередном рассмотрении его апелляционной жалобы на решение суда о продлении ему ареста Зюмлин уверял суд, что его держат на нарах с целью заставить дать показания на Реналя Мязитова.
По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, якобы они совместно готовили крупное хищение песка, отсыпанного в пойме реки Самара еще при советской власти для строительства микрорайона Самарское Заречье, оставшегося нереализованным.
Зюмлин, естественно брать на себя лишнее не намерен, но у правоохранителей есть против него сильный козырь — его несовершеннолетний сын обвиняется в жестоком убийстве.
Мязитов также может рассчитывать избежать ответственности — он активно сотрудничает со следствием по другим уголовным делам.
Напомним, Реналь Мязитов способствовал аресту руководителя департамента градостроительства Самары, вице-мэра Сергея Рубакова.
Рубаков был задержан с поличным в рамках оперативного эксперимента при получении от Мязитова 2,5 млн руб. якобы за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности по уголовному делу.
Речь идет о деле, возбужденном полицией по факту незаконного получения 25-миллионной субсидии ГУП СО "Стройконтроль", которым ранее руководил Мязитов.
По версии следствия, после того, как дома и в офисе у Мязитова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела "Стройконтроля", он в обмен на сотрудничество со следствием рассказал о возможном участии Сергея Рубакова в "решении проблемы".
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