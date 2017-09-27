Вчера, 12:09

В Самарской области откроется "горячая линия" про профилактике гриппа и ОРВИ

В понедельник, 2 октября, в Самаре на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" будет работать "горячая линия", посвященная профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Консультирование граждан будет осуществляться до 16 октября специалистами ведомств по телефонам (846) 267-42-94 и (846) 260-38-21.

Пресс-служба Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа. Все современные вакцины против гриппа, как отечественные, так и зарубежные, являются высокоэффективными и безопасными, их состав полностью отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 28 сентября на территорию региона поступила вакцина для иммунизации против гриппа для взрослых 506,5 тыс. доз, что составило 48,8% от заявленного количества и 185,6 тыс. доз (50,1% от заявки) — для иммунизации детей. Всего привито 459,7 тыс. человек, что составило 14,4% от населения области.

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