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Делегацию FIFA уверили, что стадион будет построен в срок

28 сентября Самару посетила делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018». Возглавил делегацию директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Господин Смит не скрывает своей озабоченности ходом работ на стадионе:

«Для нас это важная арена, поскольку здесь пройдет шесть матчей, поэтому мы внимательно следили, как здесь проходят работы, в том числе строительные. Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей города, от губернатора, что все работы будут завершены в срок».

Колин Смит заявил, что ближайшие два-три месяца представители FIFA будут внимательно следить за ситуацией в Самаре.

Согласно календарю ЧМ-2018, стадион «Самара Арена» примет шесть матчей мирового футбольного первенства - четыре матча группового этапа, матч одной восьмой и четвертьфинал.

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