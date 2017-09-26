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Д.И.Азаров провел встречу с руководством Губернской думы и представителями фракций

27 сентября, после первого заседания осенней сессии Самарской Губернской Думы, врио Губернатора Самарской области Д.И.Азаров провел рабочую встречу, в которой приняли участие председатель Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонов, руководители и представители фракций областного парламента.

Сразу после завершения первого осеннего заседания областного парламента Д.И.Азаров обсудил с депутатами ряд актуальных вопросов, касающихся социально-экономического развития Самарской области. Одной из основных тем обсуждения стал вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.

Глава региона предложил создать специальный совещательный орган для обсуждения этой темы. Предполагается, что в него войдут представители политических партий, представленных в Самарской Губернской Думе, общественности, Правительства области. По мнению Д.И.Азарова, рабочей группе необходимо проанализировать текущую ситуацию по предоставлению мер социальной поддержки в Самарской области, а также обсудить бюджетные возможности региона. На совещании было принято решение, что Самарская Губернская Дума представит свои предложения по составу рабочей группы.

Врио Губернатора отметил, что эти вопросы очень волнуют людей, поэтому нужно глубже вникнуть в ситуацию и сделать ее серьезный анализ для выработки совместного решения.

В.Ф.Сазонов заверил главу региона, что депутаты областного парламента готовы активно работать по теме совершенствования системы социальной поддержки в Самарской области.

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