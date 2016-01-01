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С менингитом и подозрением на него в Самаре госпитализировано 150 детей

Как сообщает Волга Ньюс, в самарской городской больнице № 5 - единственной в регионе инфекционного профиля - сейчас находится 150 детей со всей области с подозрением на менингит или с уже подтвержденным заболеванием. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Китайчик.



"У всех детей одни и те же симптомы: головная боль, тошнота, рвота, высокая температура и ряд других, — отметил Сергей Китайчик. — Основной поток маленьких пациентов — из Самары".



Сейчас горбольница № 5 переполнена, врачи надеются, что через две недели число заболевших пойдет на спад.

А пока медики советуют родителям огородить детей от мест массового скопления людей, воздержаться от прогулок в торговых центрах, тщательнее следить за гигиеной, особенно детей дошкольного возраста.

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