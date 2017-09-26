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Правительство области ушло в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление об отставке правительства региона, сообщает Волга Ньюс.

Подписанным еще 25 сентября постановлением все вице-губернаторы, председатель правительства и его заместители, а также министры назначены временно исполняющими обязанности.

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