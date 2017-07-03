Жертва Девьей горы. Москвичка упала, делая селфи
Несчастный случай произошел 23 сентября на экскурсионном маршруте «Молодецкий курган и гора Девья». Девушка-турист из Москвы, делая эффектное селфи, упала с Девьей горы. Она получила открытый двойной перелом ключицы, вывихи и многочисленные ушибы.
К счастью для пострадавшей, ей очень быстро оказали помощь. Ряядом оказалась другая туристка, которая добежала до КПП и рассказала о происшествии смотрителям. Они вызвали «Скорую помощь» из Жигулевска и фельдшера из села Жигули.
Смотрители спустили пострадавшую со злополучной вершины, за это время прибыл фельдшер, которая сделала обезболивающий укол, а следом - машина «скорой», которая отвезла девушку в больницу. Травмы тяжелые, но жизни туристки ничего не угрожает.
Администрация парка "Самарская Лука" напоминает, всем, кто гонится за лучшим кадром:
Ходить по отвесным «балкончикам» на склонах Жигулевских гор опасно! Об этом предупреждают и таблички, установленные с особо опасных местах на Молодецком Кургане и Девьей горе. Несмотря на относительно небольшую высоту и кажущуюся безобидность Жигулевские горы - могут быть опасны!
☝ Во-первых, они сложены из известняка- достаточно мягкого материала, который легко разрушается и никогда не знаешь отколется кусок скалы по твоими ногами или того, кто идет следом.
☝Во-вторых, в этих местах часто случаются неожиданные порывы ветра (даже при безветренной погоде). Причина такого явления - потоки воздуха, циркулирующие над широкой гладью водохранилищ и между стенок протяженных и глубоких оврагов-ущелий ("труб"), которые иногда провоцирую внезапно-сильные порывы ветра. Такой порыв может запросто столкнуть человека с края обрыва.
☝И наконец, оперативно помочь пострадавшему не всегда бывает возможно по объективным причинам. «Скорая помощь» не может проехать на Молодецкий курган или подняться на гору Верблюд, приходится привлекать МЧС, специальные бригады и технику. Все это отнимает порой немало времени, которое бывает критично-важно для пострадавшего. И вполне может случиться так, что в момент несчастья с вами не окажется никого рядом. Будьте осторожны и берегите себя!
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
9 сентября 2017, 18:39
Над Самарой летали боевые вертолеты
Комментариев: 0
|Двух мужчин, попавших под поезд, будут опознавать по остаткам их сотовых телефонов
8 сентября 2017, 11:55
|Розыск: в Самаре пропал 16-летний подросток
9 августа 2017, 13:24
|В Самаре ищут скрывшегося водителя
12 июля 2017, 09:47
|Семьям погибших и пострадавших в ДТП в Татарстане выплатят компенсации
3 июля 2017, 09:16