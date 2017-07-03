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Жертва Девьей горы. Москвичка упала, делая селфи

Несчастный случай произошел 23 сентября на экскурсионном маршруте «Молодецкий курган и гора Девья». Девушка-турист из Москвы, делая эффектное селфи, упала с Девьей горы. Она получила открытый двойной перелом ключицы, вывихи и многочисленные ушибы.

К счастью для пострадавшей, ей очень быстро оказали помощь. Ряядом оказалась другая туристка, которая добежала до КПП и рассказала о происшествии смотрителям. Они вызвали «Скорую помощь» из Жигулевска и фельдшера из села Жигули.

Смотрители спустили пострадавшую со злополучной вершины, за это время прибыл фельдшер, которая сделала обезболивающий укол, а следом - машина «скорой», которая отвезла девушку в больницу. Травмы тяжелые, но жизни туристки ничего не угрожает.

Администрация парка "Самарская Лука" напоминает, всем, кто гонится за лучшим кадром:

Ходить по отвесным «балкончикам» на склонах Жигулевских гор опасно! Об этом предупреждают и таблички, установленные с особо опасных местах на Молодецком Кургане и Девьей горе. Несмотря на относительно небольшую высоту и кажущуюся безобидность Жигулевские горы - могут быть опасны!

☝ Во-первых, они сложены из известняка- достаточно мягкого материала, который легко разрушается и никогда не знаешь отколется кусок скалы по твоими ногами или того, кто идет следом.

☝Во-вторых, в этих местах часто случаются неожиданные порывы ветра (даже при безветренной погоде). Причина такого явления - потоки воздуха, циркулирующие над широкой гладью водохранилищ и между стенок протяженных и глубоких оврагов-ущелий ("труб"), которые иногда провоцирую внезапно-сильные порывы ветра. Такой порыв может запросто столкнуть человека с края обрыва.

☝И наконец, оперативно помочь пострадавшему не всегда бывает возможно по объективным причинам. «Скорая помощь» не может проехать на Молодецкий курган или подняться на гору Верблюд, приходится привлекать МЧС, специальные бригады и технику. Все это отнимает порой немало времени, которое бывает критично-важно для пострадавшего. И вполне может случиться так, что в момент несчастья с вами не окажется никого рядом. Будьте осторожны и берегите себя!

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