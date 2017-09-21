В Самаре открывается выставка, посвященная поэту Михаилу Анищенко
«БЕЗсмертие. Михаил Анищенко» - так названа выставка, которая откроется в четверг, 28 сентября, в галерее «Новое пространство».
Выставка приурочена к V Всероссийскому литературному фестивалю имени Михаила Анищенко, который пройдет в Самарской области с 29 сентября по 1 октября.
Основу экспозиции составили работы известных самарских художников: графика Жени Бабушкина, живописцев Дмитрия Мантрова и Вячеслава Сухова.
Также в экспозицию вошли работы лауреатов конкурса художественных работ «БЕЗсмертие». Конкурс в честь 5-летия ежегодного литературного фестиваля имени М. Анищенко проходил в этом году впервые. Организаторы конкурса - галерея «Новое пространство» и центр поддержки и развития чтения библиотеки. Участники - художники и дизайнеры, которым предлагалось создать работы по мотивам стихотворений Михаила Анищенко. Свои художественные произведения на выставке представят шестеро победителей: Юрий Горлов, Светлана Демина, Алексей Колесов, Денис Масальский, Юлия Сергеева, Екатерина Сивохина.
Программа выставки:
28 сентября, 19:00 - открытие выставки.
29 сентября, 11:00 - открытие V Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко.
3 октября, 18:00 - поэтический вечер поэта Германа Лукомникова (г. Москва).
4 октября, 18:00 - «Дорога духа не кончается...», творческий вечер к 90-летию со дня рождения поэта Петра Александрова (1927-1999). Ведущий - краевед, исследователь самарской литературы Георгий Квантришвили.
13 октября, 18:00 - «Вспоминаем стихи Михаила Анищенко», поэтический свободный микрофон. Ведущий - поэт Евгений Чепурных.
Выставка продлится до 14 октября. Вход свободный.
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