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Как теперь выглядит фонтан 30-летия Победы

"Реконструкция" или "реставрация" фонтана 30-летия Победы - один из главных скандалов эпохи "позднего Меркушкина". Чаша фонтана и георгиевская лента, сделанные из смальты, были варварски разрушены. Вместо них - низкокачественная плитка из ближайшего магазина. И невосполнимая утрата одного из патриотических символов города.

Нина Дюкова 27 сентября отсняла результаты работ и опубликовала репортаж в своем ЖЖ. Это самая яркая иллюстрация к правлению Николая Ивановича. И это фонтан 30-летия Победы.

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