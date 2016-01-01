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Первое "открытие" Азарова - стадион "Нефтяник" в Куйбышевском районе

Врио губернатора и мэр Самары открыли стадион после ремонта, начавшегося еще в 2013 году. Дмитрий Азаров вспомнил об этом в своем выступлении:

"В 2013 году мы ходили по заброшенной территории стадиона "Нефтяник". Здесь все поросло бурьяном, трибуны были разбиты. Тогда не очень верилось, что здесь все может быть по-другому. Но уже тогда мы наметили цели, и я рад, что все задуманное реализовано. Я думаю, что вся инфраструктура стадиона будет приносить радость здорового образа жизни жителям Куйбышевского района".

Несмотря на сложности с подрядчиками, которые привели в затягиванию ремонта, в итоге, на стадионе были устроены трибуны и навесы, установлены световые мачты. Капитально отремонтировано футбольное поле и беговые дорожки. Приведены в порядок тротуары и подъездная площадка к стадиону. Капитально отремонтировано здание стадиона.

Уже сейчас на стадионе работает 30 тренеров по самым разным видам спорта.И новые секции будут открываться. В планах - секция легкой атлетики и греко-римской борьбы.

Жители Куйбышевского района с воодушевлением встречали нового ио губернатора, поздравляли его с назначением и возвращением в Самару.

Фотография: Волга-Ньюс

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