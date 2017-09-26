Самарскую школу закрыли из-за вспышки менингита
В самарской средней общеобразовательной школе №7 (микрорайон Крутые Ключи) объявлен карантин, детей перевели на дистанционное обучение.
По данным департамента образования Самары, в учебном заведении зафиксировано четыре случая заболевания серозным менингитом. В связи с этим учреждение было закрыто на санитарную обработку.
На официальном сайте школы №7 размещено объявление о том, что карантин продлится с 25 по 30 сентября. Руководство учебного учреждения также просит родителей ограничить пребывание детей в местах массового скопления людей, в том числе в кружках, магазинах, торговых центрах.
Между тем, по данным департамента образования Самары, школа №7 - далеко не единственное учебное учреждение, в котором зафиксированы случаи заболевания менингитом.
Портал "Волга Ньюс" направил официальные запросы в управление Роспотребнадзора по Самарской области и департамент образования города. Однако на момент публикации новости получить комментарии не удалось.
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