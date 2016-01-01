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Азаров готовит отставку всех «мордовских» министров

Дмитрий Азаров, которого 26 сентября официально представили чиновникам, депутатам и представителям СМИ в качестве врио губернатора Самарской области, в скором времени приступит к реорганизации кабинета министров, пишет «Коммерсантъ».

Пока официальных заявлений о кадровых перестановках не было, но, по данным издания, имена новых членов регионального правительства могут назвать уже сегодня на заседании Самарской губернской думы. Все они, как и Дмитрий Азаров, до выборов в сентябре 2018 года будут носить приставку «врио».

Предполагается, что в первую очередь в отставку отправят тех чиновников, которые приехали вслед за Николаем Меркушкиным из Мордовии. В частности, это вице-губернатор — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Валерий Юртайкин, министр управления финансами Сергей Кандеев.

Также не удастся сохранить свой пост первому вице-губернатору Александру Нефедову, который проработал в облправительстве при трех губернаторах.

Что касается вице-губернатора Александра Фетисова, который сейчас курирует подготовку региона к ЧМ-2018, то он, скорее всего, войдет в команду врио губернатора, но уже в другом качестве.

По словам источников «Ъ», он может сохранить свой пост до завершения игр чемпионата, либо занять должность первого вице-губернатора, либо сменить мэра Самары Олега Фурсова.

Также, возможно, сменится и руководитель пресс-службы губернатора. Илью Чернышева на этом посту могут заменить либо советник при ректорате Самарского государственного технического университета Ольга Наумова, либо пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Ирина Тулгаева.

Кроме того, часть министров могут сократить из-за оптимизации структуры правительства. По этой же причине некоторые ведомства объединят в одно.

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