«Метида» оплатила штраф 200 тыс. руб. за рекламу ученических розог
Во вторник, 26 сентября, ООО «Метида» оплатило штраф 200 тыс. рублей за использование в рекламе школьных товаров ученических розг, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.
О том, что реклама книжного магазина «Метида» с изображением розог, рядом с которым находится надпись «Ученические розги 99,9р. Внедряем знания…», размещенная на рекламных конструкциях в Самаре, Тольятти и Сызрани, а также реклама на радиостанциях, в которой есть звук взмаха розог, побуждает к совершению противоправных действий и призывает к насилию и жестокости, комиссия антимонопольного органа пришла к выводу ещё 25 декабря 2015 года.
Компании было выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе, а 29 января на Общество был наложен штраф в 200 тыс. рублей.
ООО «Метида» пыталось обжаловать решение и предписание Самарского УФАС, но суды трех инстанции отказали в удовлетворении заявленных требований.
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