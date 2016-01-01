Сегодня, 13:16

«Метида» оплатила штраф 200 тыс. руб. за рекламу ученических розог

Во вторник, 26 сентября, ООО «Метида» оплатило штраф 200 тыс. рублей за использование в рекламе школьных товаров ученических розг, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

О том, что реклама книжного магазина «Метида» с изображением розог, рядом с которым находится надпись «Ученические розги 99,9р. Внедряем знания…», размещенная на рекламных конструкциях в Самаре, Тольятти и Сызрани, а также реклама на радиостанциях, в которой есть звук взмаха розог, побуждает к совершению противоправных действий и призывает к насилию и жестокости, комиссия антимонопольного органа пришла к выводу ещё 25 декабря 2015 года.

Компании было выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе, а 29 января на Общество был наложен штраф в 200 тыс. рублей.

ООО «Метида» пыталось обжаловать решение и предписание Самарского УФАС, но суды трех инстанции отказали в удовлетворении заявленных требований.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.