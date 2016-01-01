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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской губернской думы нового сезона

В начале работы глава региона обратился к депутатам, высказав радость по поводу личных знакомств с большинством из них, сообщает Волга Ньюс.

"Это дает возможность сегодня разговаривать о совместной работе, и нет необходимости тратить время на взаимные представления. На этом этапе это очень важно для принятия ключевых решений", — сказал Дмитрий Азаров.

Врио губернатора выразил уверенность, что слаженная работа регионального правительства и губернской думы, которая уже давно стала традицией, позволит достичь эффективных решений, принятых в интересах жителей Самарской области.

Дмитрий Азаров напомнил, что между ним и депутатами накоплен большой опыт взаимодействия. "Буквально 2,5 недели назад мы с Виктором Федоровичем (Сазоновым, председателем губернской думы — Прим. ред.) обсудили планы работы на осеннюю сессию федерального собрания и Самарской губернской думы. Мы договорились о координации законотворческой деятельности федерального собрания и губдумы", — сообщил врио губернатора.

Руководитель области обратил внимание на тот факт, что Самарская губернская дума — одна из самых результативных по принятию законодательных инициатив на федеральном уровне среди всех законодательных собраний российских регионов.

"Оценка деятельности губдумы в федеральном парламенте очень высокая. Когда приходит инициатива из Самары, понятно, что эта инициатива своевременная, актуальная, проработанная и готовая к принятию. Конечно, это подчеркивает ваш профессионализм и ваше точное соответствие запросам жителей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Врио губернатора обратился и к членам регионального кабмина: "У меня не было возможности увидеться со всеми коллегами по областному правительству, встретились не со всеми министрами. Я рад, что мы впервые вместе собираемся единой командой здесь в стенах Самарской губернской думы".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что исполнительная власть региона должна сохранить рабочий ритм, четко следовать тем решениям, которые были приняты в бюджете Самарской области.

"По целому ряду направлений мы должны ускорить темп, мы обсуждали с Александром Петровичем (Нефедовым, врио председателя правительства Самарской области — При. ред.). Он проводил совещание по исполнению бюджета, и здесь есть очевидные проблемы", — сказал Дмитрий Азаров.

Особое внимание врио губернатора призвал уделить вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу. "Уверен, что та предварительная работа, которая проводится правительством Самарской области в этом направлении, будет пересмотрена и интенсифицирована. Мы преодолеем любые шероховатости в межведомственном взаимодействии, но, конечно, внимание, помощь и поддержка для экстренных решений в губернской думе нас также потребуется", — сказал Дмитрий Азаров.

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