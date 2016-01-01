Сегодня, 11:04

В Сети обсуждают удивительное сходство двух новых губернаторов

Назначения ВРИО губернаторов Самарской и Нижегородской губерний произошли в течение 48 часов. Новые "исполняющие обязанности" губернаторов - Глеб Никитин и Дмитрий Азаров внешне действительно очень похожи.

Это сходство уже породило мощную волну обсуждения. Фото с Азаровым и Никитиным на приеме у Президента разместил в своем Фейсбуке популярный журналист Олег Кашин и фотография вызвала волну репостов и комментов.

Несмотря на традиционный желчный стиль, общий тон комментариев - "новые путинские технократы" лучше, чем "вороватые советские мешки".

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