5
В Сети обсуждают удивительное сходство двух новых губернаторов
Назначения ВРИО губернаторов Самарской и Нижегородской губерний произошли в течение 48 часов. Новые "исполняющие обязанности" губернаторов - Глеб Никитин и Дмитрий Азаров внешне действительно очень похожи.
Это сходство уже породило мощную волну обсуждения. Фото с Азаровым и Никитиным на приеме у Президента разместил в своем Фейсбуке популярный журналист Олег Кашин и фотография вызвала волну репостов и комментов.
Несмотря на традиционный желчный стиль, общий тон комментариев - "новые путинские технократы" лучше, чем "вороватые советские мешки".
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя: