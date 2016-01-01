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8 октября в Самаре пройдет закрытие велосезона
Приглашаем всех велосипедистов на закрытие велосезона. Это традиционное мероприятие, собирающее сотни фанатов вело и красочное зрелище - новый городской праздник.
Место сбора и старта: Площадь Славы
Финиш: Лесопарк Дубки
09:00 - сбор
09:30 - построение и инструктаж
10:00 - старт колонны
11:30 - примерное прибытие в лесопарк "Дубки"
12:00 - начало развлекательной программы
Протяженность маршрута - 14 км.
Колонна велосипедистов стартует с площади Славы, проезжает через город по улицам Молодогвардейская, Маяковская, Ленинская, пр. Ленина, Ново-Садовая, проспект Кирова, Солнечная 10-ая линия, Сквозная и далее колонна заезжает в лесопарк «Дубки», где велосипедисты располагаются на заранее подготовленной поляне, где и проходит основная часть мероприятия: официальная и торжественная часть, общение, подведение итогов, награждение, обсуждение планов на следующий велосипедный сезон, игры и конкурсы для детей и взрослых.
Велосипедисты следуют, соблюдая ПДД, группами по 20 человек с интервалами. Каждую группу возглавляет подготовленный велоинструктор.
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