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Экс-мэр Тольятти продолжит карьеру в правительстве губернии

В пятницу Сергей Андреев назначен заместителем председателя правительства Самарской области.

«К сфере управления и деятельности С.И.Андреева относятся вопросы организации и функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти"».

Назначение на новую должность Андреева, занимавшего пост мэра Тольятти в 2012-2017 годы, - одно из последних кадровых решений губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Андреев официально назначен 22 сентября, а 25  губернатор ушел в отставку.

 

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