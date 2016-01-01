Сегодня, 09:22

Экс-мэр Тольятти продолжит карьеру в правительстве губернии

В пятницу Сергей Андреев назначен заместителем председателя правительства Самарской области.

«К сфере управления и деятельности С.И.Андреева относятся вопросы организации и функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти"».

Назначение на новую должность Андреева, занимавшего пост мэра Тольятти в 2012-2017 годы, - одно из последних кадровых решений губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Андреев официально назначен 22 сентября, а 25 губернатор ушел в отставку.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.