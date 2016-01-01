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В Тольятти вновь эвакуировали людей из торговых центров

Во вторник, 26 сентября, из нескольких торговых центров Автограда эвакуировали людей. Об этом сообщали в одной из социальных сетей очевидцы, пишет "КП в Самаре".

По словам жителей города, эвакуировали ТЦ: "Русь на Волге", "Влада", "Вега", "Крым", "Аэрохолл", "Капитал", "Юбилейный", "Гостиный двор". Кроме того, эвакуация произошла на рынке "Журавль" и в торговом доме "Лабиринт" на улице Дзержинского.

Информацию об эвакуации посетителей и персонала торговых центров Автограда "Комсомольской правде"-Самара" подтвердили в Управлении Росгвардии по региону. Сейчас ТЦ проверяют саперы. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность населения.

В ГУ МВД информацию об эвакуации никак не комментируют.

Напомним, ровно две недели назад, 12 сентября, в районе девяти часов вечера в Самаре экстренно эвакуировали несколько торговых центров и один отель. Полицейские в бронежилетах и пожарные собрались вокруг ТЦ: «Опера», «Вива Лэнд», «Маяк», «Русь на Волге», «Аврора», «Амбар», «Парк Хаус».

Всех посетителей и работников эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.

Информация о заминировании торговых центров тогда не подтвердилась.

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