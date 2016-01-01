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В политехе состоится международный урбанистический форум «Шелковый путь»

С 30 сентября по 14 октября состоится IX Международный стратегический форум «Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)».

Форум пройдет в Самаре и в Москве, на базе политеха и Высшей школы экономики.

Форум объединит экспертов, чиновников, ученых, архитекторов, бизнесменов, активистов и волонтеров вокруг проблемы исчезновения исторического города.

В течение двух недель участники форума будут разрабатывать проекты, реализация которых позволит сделать старый город местом, комфортным для жителей и привлекательным для туристов.

Форум пройдет в три этапа: с 30 сентября по 10 октября состоится воркшоп для международных команд из зарубежных и российских университетов, 12-13 октября - конференция с презентацией проектов, разработанных во время воркшопа, 14 октября - заключительная сессия в Высшей Школе Урбанистики НИУ ВШЭ в Москве.

Воркшоп, который будет проходить в политехе, - это интенсив, включающий лекции, дискуссии, городские исследования, проектные сессии. Во время воркшопа шесть команд, 50 студентов из разных стран, под руководством иностранных и российских кураторов создадут концептуальные проекты ценных фрагментов старой Самары.

Участникам воркшопа будет предложено разработать концепции регенерации и развития исторической среды для четырех «территорий под угрозой»: берегов, набережной реки Самары и Стрелка; исторической застройки на примере 13-го квартала; улицы Молодогвардейской как распределенного кампуса; территории крепостей как культурного кластера «Хлебная площадь».

Отдельная команда, состоящая из социологов, экономистов, юристов, предложит механизмы реализации архитектурно-градостроительных проектов.

Ежедневно перед началом воркшопа приглашенные эксперты будут проводить публичные лекции.

Форум инициирован Архитектурным Институтом Японии (AIJ), поддержан правительством Самарской области, полномочным представителем президента в ПФО, ВООПИиК, корпорацией ARCHI-DEPOT, Союзом Архитекторов России.

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