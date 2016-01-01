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Дмитрий Азаров: "Самарская область — родная для меня земля"

Во вторник, 26 сентября, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич представил врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщает Волга Ньюс.

"Назначение меня врио губернатора — для меня высокая честь, оказанная президентом страны. Это еще и колоссальная ответственность. Самарская область — родная для меня земля, и это накладывает двойную ответственность", — сказал Дмитрий Азаров.

Врио губернатора выразил слова благодарности присутствующему на мероприятии Николаю Меркушкину за ту работу, которую он проделал на благо Самарской области.

"Все, что сделано предыдущими руководителями региона, необходимо сохранить и продолжать", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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