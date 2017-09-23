Сегодня, 12:47

В Самаре пройдут бесплатные лекции лучших урбанистов России

Со 2 по 6 октября в Доме Архитектора пройдет открытый лекторий, посвященный проблемам роста городов и сохранения наследия.

Ежедневно ведущие российские эксперты в области архитектуры, социологии и экономики будут читать лекции и участвовать в дискуссиях на темы, связанные с развитием города, его экономики и социума.

Лекторий проводится в рамках IX Международного стратегического форума «Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)».

Место: Дом архитектора (Вилоновская, 10)

Время: ежедневно со 2 по 6 октября, с 10:00 по 13:00

Вход свободный

Лекции и эксперты:

2 октября

10:00 - 11:30 «Творческая среда: кроссекторальное взаимодействие как принцип устойчивого развития города».

Эксперт: Петр Иванов, социолог города, участник движения «Творческая среда».

11:30 - 13:00 «Социальный капитал и городские проекты».

Эксперт: Олег Паченков, социолог-урбанист, директор Центра прикладных исследований (ЦПИ), со-основатель Института урбанистики «Среда»

3 октября

10:00 - 11:30 «Архитектурная программа» как социальный инструмент городского проектирования»

Константин Кияненко, профессор Вологодского университета, доктор архитектуры.

11:30 - 13:00 «Управление развитием исторической среды: организационные механизмы»

Александр Ложкин, архитектор-урбанист, советник по градостроительной политике мэра Новосибирска, главный редактор журнала "Проект Сибирь".

4 октября

10:00 - 11:30 «Партисипаторное бюджетирование и другие финансовые механизмы реализации проектов по реконструкции исторической среды».

Лев Шилов, социолог и политолог, научный сотрудник исследовательского центра «Res Publica», Европейского университета в Санкт-Петербурге, докторант Европейского Университета во Флоренции.

11:30 - 13:00 «Экономическое развитие и комфортная среда для предпринимателей: что может быть сделано на уровне города?».

Вадим Новиков, эксперт в области прикладной микроэкономики, старший научный сотрудник РАНХиГС, член Экспертного совета при правительстве РФ.

5 октября

10:00 - 11:30 «Образ города: расшифровка понятия»

Наринэ Тютчева, архитектор, преподаватель МАРХИ и МАРШ, основатель и руководитель архитектурного бюро «Рождественка».

11:30 - 13:00 «Наследие как развитие».

Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, со-основатель и координатор Общественного движения «Архнадзор». Автор Книг «Две Москвы, или Метафизика столицы», «Облюбование Москвы».

6 октября

10:00 - 11:30 «Квартал - назад в будущее. Историческая среда бесценный ресурс, который дает знания для проектирования на новых территориях».

Андрей Головин, архитектор, руководитель проектов и эксперт в международной компании MLA+ (Нидерланды), доцент кафедры Архитектуры и урбанистики, ПНИПУ.

11:30 - 13:00 «Параметры регулирования исторической среды: что и как регулировать, чтобы сохранить идентичность».

Татьяна Гудзь, эксперт, аналитик в Фонде «Институт Экономики Города» (Москва) и администрации Перми, доцент ПНИПУ.

Модератором лектория выступит Борис Грозовский - интеллектуал и философ, политический и экономический обозреватель, посвятивший свою жизнь просветительской деятельности. Совместно с с Фондом Егора Гайдара, Сахаровским центром, Inliberty и другими организациями публичные лекции, дискуссии, летние и зимние школы. Сотрудничает с нескольких экономическими и политическими медиа.

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