В Самаре пройдут бесплатные лекции лучших урбанистов России
Со 2 по 6 октября в Доме Архитектора пройдет открытый лекторий, посвященный проблемам роста городов и сохранения наследия.
Ежедневно ведущие российские эксперты в области архитектуры, социологии и экономики будут читать лекции и участвовать в дискуссиях на темы, связанные с развитием города, его экономики и социума.
Лекторий проводится в рамках IX Международного стратегического форума «Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)».
Место: Дом архитектора (Вилоновская, 10)
Время: ежедневно со 2 по 6 октября, с 10:00 по 13:00
Вход свободный
Лекции и эксперты:
2 октября
10:00 - 11:30 «Творческая среда: кроссекторальное взаимодействие как принцип устойчивого развития города».
Эксперт: Петр Иванов, социолог города, участник движения «Творческая среда».
11:30 - 13:00 «Социальный капитал и городские проекты».
Эксперт: Олег Паченков, социолог-урбанист, директор Центра прикладных исследований (ЦПИ), со-основатель Института урбанистики «Среда»
3 октября
10:00 - 11:30 «Архитектурная программа» как социальный инструмент городского проектирования»
Константин Кияненко, профессор Вологодского университета, доктор архитектуры.
11:30 - 13:00 «Управление развитием исторической среды: организационные механизмы»
Александр Ложкин, архитектор-урбанист, советник по градостроительной политике мэра Новосибирска, главный редактор журнала "Проект Сибирь".
4 октября
10:00 - 11:30 «Партисипаторное бюджетирование и другие финансовые механизмы реализации проектов по реконструкции исторической среды».
Лев Шилов, социолог и политолог, научный сотрудник исследовательского центра «Res Publica», Европейского университета в Санкт-Петербурге, докторант Европейского Университета во Флоренции.
11:30 - 13:00 «Экономическое развитие и комфортная среда для предпринимателей: что может быть сделано на уровне города?».
Вадим Новиков, эксперт в области прикладной микроэкономики, старший научный сотрудник РАНХиГС, член Экспертного совета при правительстве РФ.
5 октября
10:00 - 11:30 «Образ города: расшифровка понятия»
Наринэ Тютчева, архитектор, преподаватель МАРХИ и МАРШ, основатель и руководитель архитектурного бюро «Рождественка».
11:30 - 13:00 «Наследие как развитие».
Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, со-основатель и координатор Общественного движения «Архнадзор». Автор Книг «Две Москвы, или Метафизика столицы», «Облюбование Москвы».
6 октября
10:00 - 11:30 «Квартал - назад в будущее. Историческая среда бесценный ресурс, который дает знания для проектирования на новых территориях».
Андрей Головин, архитектор, руководитель проектов и эксперт в международной компании MLA+ (Нидерланды), доцент кафедры Архитектуры и урбанистики, ПНИПУ.
11:30 - 13:00 «Параметры регулирования исторической среды: что и как регулировать, чтобы сохранить идентичность».
Татьяна Гудзь, эксперт, аналитик в Фонде «Институт Экономики Города» (Москва) и администрации Перми, доцент ПНИПУ.
Модератором лектория выступит Борис Грозовский - интеллектуал и философ, политический и экономический обозреватель, посвятивший свою жизнь просветительской деятельности. Совместно с с Фондом Егора Гайдара, Сахаровским центром, Inliberty и другими организациями публичные лекции, дискуссии, летние и зимние школы. Сотрудничает с нескольких экономическими и политическими медиа.
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