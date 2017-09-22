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Надо дать землякам шанс:) или маленькое унизительное счастье Самары

Смена губернатора стала важнейшим событием в жизни региона за последние годы. И вызвала огромную активность граждан, высказывающих свое мнение о происходящем. Редакция отобрала некоторые публикации соцсетей.

Елена Яшина Бизнес-коуч, начальник департамента информации при мэре Азарове

В Самаре закончилось время сплоченности против общего врага.

Глеб Павловский Президент «Фонда эффективной политики»

маленькое унизительное счастье Самары

Андрей Колядин Политконсультант близкий к АП

Я узнал об отставке К.Титова десять лет назад отдыхая в Ницце. Как раз Дима Азаров сказал, который был там же в те далекие времена.

Сейчас снова отпуск. На этот раз ОАЭ. И снова событие - Меркушкина обконгрессили и освободили от него Самарскую область.

Но сообщил об этом не Азаров. Ибо он сейчас наверняка занят... И слава Богу.

Самарская область заслуживает губернатора, который любит ее и знает.

Круг замкнулся.

Хватит залетных.

Надо дать землякам шанс:)

Татьяна Симакова Главный редактор the Village

радуюсь как дитя, ребят, ИЗВИНИТЕ МЕНЯ ВСЕ

Андрей Гаврюшенко Медиа менеджер

В чем философское значение трагедии Николая Ивановича, как госменеджера постсоветского поколения?

Как страстное и искреннее желание приспособиться к новым трендам госполитики ведёт к гипертрофии инстинкта выживания и превращает чиновника в заложника собственных навыков карьерного успеха?

В чем была неизбежность этого финала, и был ли поворот, после которого все ещё могло измениться?

О чем эта история с точки зрения эволюционной теории развития политических видов в России?



Игорь Махтев Историк

Умеют же люди )

Андрей Кочетков Создатель "Том Сойер Фест", редактор

Под Паниковским мчится роллер

Ветер с воды его несёт.

И вместо Кадышевой Клэптон

Из всех динамиков поёт.

В День города не вводят танки,

"Трансгруз" строит три этажа.

Не нужно много миллиардов

Для саженцев и фуража.

"Рождённые в сердце России"

Везут к нам в театр Radiohead.

И вместо крузака у Просек

Теперь летит велосипед.

В Самаре производят смальту.

Со вкусом людям и себе.

И свеженькое нанопиво

Всегда нальёт бармен на Дне.

ВАЗ беспилотные машины

Строгает одну за одной.

И только волны Волги шепчут:

"Проснись, проснись, проснись, родной..."

Александр Хинштейн Бывший депутат ГД от Самары, помощник руководителя Росгвардии

С приходом @D_Azaroff особую актуальность приобретает слоган его предвыборной кампании в мэры: порядок в голове - порядок в регионе.

Уже заранее вижу, как толпы чиновников выстраиваются в очередь к @D_Azaroff и рассказывают, как долго они его ждали и как мучались прежде

Виталий Лехциер Профессор философии, поэт

Не могу разделить радость самарцев по поводу ухода меркушкина - не мы его выбирали, не мы его сняли, царь поставил, царь снял, ну, поставит другого наместника. Наивно думать, что местный азаров будет делать что-то другое - и стену не уберет, и вузы не разъединит, и институт скорой помощи не возродит, и не отменит православно-нефтяную вертикаль в одном отдельном регионе. А вот коллаборационизма, думаю, будет еще больше, некоторые просто побегут сотрудничать, задрав штаны. Гораздо опасней умный путинский карьерист, чем просто номенклатурный идиот из прошлого века.

Дмитрий Вырыпаев Арт-менеджер

Картина дня (Самарские поймут):

Владимир Любаров "Девушки провожают Колю на конкурс гармонистов", холст, масло, 2012 год, Частное собрание.

Павел Ясько Знаменитый самаркий тусовщик

Давно столько радости не видел в ленте. Вся Самара счастлива. Даже немного жалко блогеров на подсосе команды созидания.

Виталий Стадников Бывший главный архитектор города, преподаватель ВШЭ, градозащитник

Москва вся ликует, люди обнимаются, мне звонят и поздравляют самые неожиданные люди. Надежды... Посмотрим, посмотрим, дадут ли Самаре статус исторического поселения в ближайшие 5 лет?

Наталья Ширяева редактор Sportssmi.ru, блогер

Николай Иванович уверен, что Азаров стену славы не снесет.

Вообще, очень теплая пресс-конференция получилась. Поблагодарили Николая Ивановича за работу на благо Самары и области. Конференция больше напоминала дружескую беседу с мудрым человеком.

Михаил Матвеев Депутат Самарской Губернской Думы За пару часов- десятки звонков и СМС с поздравлениями. И внезапно возжелавшие меня СМИ. Такое чувство, что губернатором назначили меня :) А согласитесь,Кремлю не откажешь в чувстве юмора, отправить Меркушкина на связи с финнно-угорским конгрессом. Пусть им о мордве рассказывает Наталья Фомина Писатель, Журналист Еду полчаса назад в такси. Говорю водителю, симпатичному такому парню: а вы знаете же конечно, - говорю, - что Меркушкина сняли? Откуда, - говорит водитель, и прямо вижу, что не шутит. В "пятерке" любимому продавцу с порога кричу: Ира! - кричу, - Ира, а Меркушкина-то сняли! А и хорошо, - говорит Ира, - он всегда врал, что у нас продукт некачественный. Кассир, чуть позже: я не слежу за всеми ними, но сняли и ладно, другого ведь поставят, да? Соседка минуту назад: господи, дай соображу, кто такой Меркушкин. Это я вообще к чему. Профессионалы в сфере медиа! Кроме вас (нас) дела до отставки губернатора нет никому. Может, это неправильно, но факт. Екатерина Борзенкова журналист в Pravo.ru В честь дня Победы театр Оперы и Балета вновь стал ДК карикатурного советского рупора.

Народный самопровозглашенный лидер, вождь, крепкий хозяйственник третий час вливал в уши лучшие скрипты в худшем исполнении. Тут было и про консолидацию, и про память народа, и про светлые горизонты.

На сцену по вызову поднимались остаточные ветераны. Дряхлее, чем старый самарский жилой фонд. Они карабкались из последних сил на непреодолимые ступеньки театра, стоически держа осанку.

Концерт повторялся из года в год.

Крепкий хозяйственник покровительственно и благодушно улыбался, одаривая приглашённых очередным словесным пируэтом.

Шёл третий час. Шёл который год.

Крепкий хозяйственник перекладывал плитку, мужественно сражался с врагами, не уставая включать рупор пропаганды.

Уставший под вечер, крепкий хозяйственник попивал чай из казенного (или нет) фарфора и просматривал очередной медиа отчёт, читая упоминания о себе и хвалебные оды.

Он устал. Самарский стиль не мог не утомить. Местный народ не знает благодарности, электорат не даёт на выборах 146% поддержки. Эта область пока не готова к его усилиям.

То ли дело финно-угры.

Крепкий хозяйственник выдохнул, прикрыл веки, допил чай. Волевым усилием он подошёл к окну, посмотрел вдаль:

-Собирайся, Тая. Нас ждут великие дела.

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