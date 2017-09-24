Вчера, 22:56

Мутко: "Конечно, сегодня большая тревога по стадиону в Самаре"

С 26 сентября по 5 октября делегация ФИФА посетит стадионы в восьми городах, принимающих ЧМ-2018.

Это уже шестой операционный визит комиссии ФИФА в российские города. Сегодня на встрече с журналистами Виталий Мутко отдельно остановился на теме готовности самарского стадиона:

"Конечно, звучит сегодня большая тревога по стадиону в Самаре. Но я еще раз заверил, что мы все решения приняли и надеюсь, что в ноябре уже уложим газон, и все будет нормально. Но я пригласил их посетить его: может многие сомнения развеются, когда они посмотрят на стадион и увидят, что фактически внутри уже идут отделочные работы, что мы немного задержались в кровле, но это и не мудрено, потому что сложный проект".

У Самары и Саранска, существуют проблемы с гостиницами. Виталий Мутко заявил, что из-за этого возможны замены в списке городов-участников:

"По ряду городов у ФИФА есть опасения, что некоторые гостиницы не будут достроены, но я попросил их воочию посмотреть в Самаре, Саранске. Я там побывал уже, но у них есть тревога, что отели могут быть не готовы, может нам сейчас следует озаботиться и сделать замену".

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