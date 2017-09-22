Вчера, 22:34

Профессор социологии Владимир Звоновский прокомментировал назначение Азарова

Профессор социологии Владимир Звоновский, один из интеллектуальных лидеров Самары, на своей странице в Фейсбуке дал оценку происходящим в регионе процессам:

1. В Самарской области сегодня началась избирательная кампания по выборам президента. Главный аргумент инкумбент выбросил. И вряд ли до марта следует ждать чего-то еще, сопоставимого по силе воздействия на массовое сознание самарцев. Так что можно считать, что избирательная кампания этим же и закончилась. До выборов президента все мероприятия в регионе, вкл. митинги протеста и пр., будут восприниматься как поддержка курса - "смены губернатора".

2. Разумеется, на экономическую и хозяйственную ситуацию это решение никак не повлияет. Собственно, само назначение и сделано потому что есть понимание того, что ситуация улучшиться не может, а перед выборами нужно имитировать какие-то значимые решения. Дед уже достаточно негатива на себя принял, и он с этим отрицательным зарядом отбыл в сторону конгресса финно-угорских народов. Отныне аккумулятором назначен другой. До марта, если новый губернатор не будет активничать, этого положительного потенциала должно хватить.

3. Вопрос о дальнейшем пока не беспокоит никого, хотя как раз это будущее наиболее темно для нового губернатора. Незадолго до его отставки, когда было очевидно, что он уйдет в СФ, главной заслугой мэра Азарова горожане считали реконструкцию "новой" набережной. Это, действительно, самое важное для рядовых самарцев событие, но и самое простое, не требующее какой-то стратегии развития города. А меркушинская пятилетка показала, что многочисленные ремонты дорог и строительство стадионов не заменяют представления о том, что будет в городе через 10-15 лет. Люди хотят знать, где им будет лучше жить - в Самаре, Москве или Берлине. Новый губернатор может только задержать отъезд, но не отменить его вовсе.

4. Тем более, что в ближайшее время Азарову придется заняться кадровым вопросом. Предыдущий губернатор сделал список вакансий очень длинным - теперь кроме кабинетов в белом доме туда входят мэрии городов и администрации районов. Значит, эта работа не закончится за 2-3 месяца. И это будет длительная работа по выстраиванию баланса между различными группами интересов. И сильные игроки потеснят здесь слабых. Особенно те, кто сумеет убедить нового хозяина, что именно он способствовал увольнению его предшественника.

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