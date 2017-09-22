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Николай Меркушкин назначен спецпредставителем Президента в конгрессе финно-угорских народов
Николай Меркушкин назначен спецпредставителем Президента в конгрессе финно-угорских народов
Николай Меркушкин назначен спецпредставителем Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Президент подписал Указ «О специальном представителе Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов».
Об этом так же сообщает сегодня сайт Кремля.
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