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Николай Меркушкин назначен спецпредставителем Президента в конгрессе финно-угорских народов

Николай Меркушкин назначен спецпредставителем Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Президент подписал Указ «О специальном представителе Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов».

Об этом так же сообщает сегодня сайт Кремля.

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