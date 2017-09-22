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Дмитрий Азаров назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области

Владимир Путин сообщил ему о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области во время личной встречи.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля. Николай Меркушкин ушел в отставку с поста губернатора в связи с назначением его спецпредставителем Президента в конгрессе финно-угорских народов. 

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