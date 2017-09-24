Вчера, 13:23

Источник: решение об отставке принято в четверг. Кандидатура преемника определена

Самой обсуждаемой темой в регионе остается очередной слух об отставке губернатора. Информированный источник в Москве подтверждает, что отставка возможна в ближайшие дни.

Решение об отставке губернатора, по словам источника, было принято в четверг и так же была согласована персона преемника. Именно отсутствие "сбалансированной" кандидатуры тормозило решение об отставке, как утверждает источник:

"Когда будет принято решение - в понедельник, вторник или среду - это уже неважно. На самом деле все было решено в четверг..."

Напомним, что пресс-служба самарского правительства опровергает информацию о возможной отставке, а в СМИ продолжают появляться новые публикации по этой теме - вечером в воскресенье о смене губернаторов написала "Газета.ru"

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