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Источник: решение об отставке принято в четверг. Кандидатура преемника определена
Самой обсуждаемой темой в регионе остается очередной слух об отставке губернатора. Информированный источник в Москве подтверждает, что отставка возможна в ближайшие дни.
Решение об отставке губернатора, по словам источника, было принято в четверг и так же была согласована персона преемника. Именно отсутствие "сбалансированной" кандидатуры тормозило решение об отставке, как утверждает источник:
"Когда будет принято решение - в понедельник, вторник или среду - это уже неважно. На самом деле все было решено в четверг..."
Напомним, что пресс-служба самарского правительства опровергает информацию о возможной отставке, а в СМИ продолжают появляться новые публикации по этой теме - вечером в воскресенье о смене губернаторов написала "Газета.ru"
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