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Автобус №24 в Самаре будет ходить по другому маршруту
Схему движения автобусов, которые ходят по маршруту №24, поменяют, пишет "КП в Самаре".
Теперь автобусы будут ходить в сторону исторической части города по улицам Революционной, Тухачевского, Дачной, Пензенской, Владимирской, Коммунистической, Чкалова, Мичурина, Полевой и дальше по своему маршруту.
Жители областной столицы не рады огромным пробкам, особенно на участке «Клиники Медуниверситета» - улица Полевая.
Заторы увеличились с 1 сентября, когда перекрыли движение транспорта по улице Гагарина у примыкания к Московскому шоссе. 24 автобус начал объезжать перекрытый участок по улице Революционной и Московскому шоссе.
Напомним, участок улицы Гагарина перекрыли в связи с ремонтом кольца на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Тогда автомобили пустили по построенной части кольца, а автобусы должны были развязку объезжать.
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