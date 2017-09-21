Сегодня, 00:30

Азаров и Гутенев снова названы среди потенциальных "кандидатов в губернаторы" Самарской области

Как сообщает «Газета.Ru» на неделе могут быть сняты четыре губернатора.

Источник "близкий к Кремлю" сообщил, что ожидается уход в отставку губернаторов Нижегородской, Самарской областей, Красноярского края. Связывается это с их визитами в Москву. Официального подтверждения информации об отставке этих кандидатур пока не было.



Источник «Газеты.Ru» в качестве кандидатов на данные посты называет: первого замминистра промышленности Глеба Никитина, сенатора Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Владимира Гутенева, замминистра промышленности Олега Рязанцева.

Так же, по словам источника, эти кандидатуры могут быть предложены не на один регион.

Наблюдатели отметили, что многие известные самарцы, ранее высмеивавшие слухи об отставке губенатора, в этот раз отнесличь к ним серьезно.

Так, Дмитрий Сурьянинов, топ-менеджер, управляющий газетой "Самарское Обозрение" и журналом "Дело" на своей странице в Фейсбуке пишет:

"НАД САМАРСКИМ БЕЛЫМ ДОМОМ ПОПЛЫЛ БЕЛЫЙ ДЫМ"

"C большим интересом узнаю на предстоящей неделе число людей а) "ненавидевших" Меркушкина Н.И б) "боровшихся" с Меркушкиным Н.И в) "осознавших" всю "порочность" и "неправильность" поступков и инициатив Меркушкина Н.И. Осознаю политический опыт Николая Ивановича, но тем не менее думаю что ему будет крайне любопытно посмотреть на весь этот гвалт - все-таки первый раз в жизни"

А Владимир Звоновский разместил в Фейсбуке график "Динамика оценки деятельности Меркушкина", сопроводив его комментарием:

"Достоверные источники в согласии с флюидами, блуждающими по эфиру, утверждают, что скоро информация, размещенная на этом слайде, станет историей. Не стоит смотреть на эти цифры только как на успехи или неудачи саранского гостя. В равной степени это оцифрованный портрет всех жителей области. Вот такими мы были эти пять лет"

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.