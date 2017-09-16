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"Крылья Советов" проиграли в гостях "Енисею"
В 15-ом туре ФОНБЕТ-Первенства России встречались два лидера турнира "Енисей" и "Крылья Советов".
Принимающие нашу команду красноярцы занимали первую строчку в турнирной таблице, имея с "Крыльями" одинаковое количество очков, побед, разницу мячей, и лишь по количеству забитых мячей опережали самарцев.
В очном же противостоянии "Енисей" с минимальным счетом 1:0 одержал победу над "Крыльями". Единственный мяч был забит на 38 минуте, прострел Камешса во вратарскую замкнул Иванов.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Самаре, гостями в 16 туре станет санкт-петербургский "Зенит-2". Начало матча 30 сентября в 15:00.
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|"Крылья Советов" сыграют в Красноярске с "Енисеем"
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