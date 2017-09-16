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"Крылья Советов" сыграют в Красноярске с "Енисеем"

Стали известны составы на центральный матч 15-го тура ФОНБЕТ-Первенства России "Енисей" (Красноярск) — "Крылья Советов", который пройдет в воскресенье, 24 сентября, в красноярском футбольном манеже "Енисей".

Как сообщает официальный сайт "КС", в стартовом составе самарцев одно изменение. Вместо получившего на первых минутах противостояния против калининградцев травму Дмитрия Ятченко на поле выйдет Георгий Зотов.

Эта игра станет для соперников третьей, в предыдущих двух самарцы побеждали со счетом 1:0 — в Красноярске на стадионе "Центральный" и в Самаре на стадионе "Металлург". В манеже игра пройдет впервые.

Игра будет показана в эфире "МАТЧ! Игра". Начало матча в 14:00.

"Крылья Советов": 14 Конюхов, 4 Таранов, 15 Зотов, 6 Надсон, 5 Гаджибеков, 20 Мияйлович, 9 Чочиев, 64 Ланин, 22 Самодин, 10 Алиев, 8 Корниленко.

Запасные: 28 Леонов, 42 Тихонов, 24 Гоцук, 23 Немчанинов, 77 Георгиевский, 21 Зинков, 27 Кленкин, 31 Ткачук, 2 Башкиров.

"Енисей": 47 Филиппов, 39 Васильев, 19 Гарбуз, 44 Чичерин, 8 Камешс, 55 Исаев, 14 Семакин, 7 Сердеров, 21 Иванов, 6 Фатуллаев, 9 Козлов.

Запасные: 1 Чепчугов, 32 Мильдзихов, 27 Рожков, 90 Ломакин, 83 Харитонов, 38 Малоян, 48 Кутьин.

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