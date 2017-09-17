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В Безенчуке сотрудники Росгвардии по горячим следам поймали вора

В дежурную часть отдела полиции Безенчука обратилась местная жительница, которая сообщила о краже в своей квартире. По словам женщины, пока ее не было дома, неизвестный разбил окно, проник в квартиру и совершил кражу ноутбука и продуктов питания.

Находившийся на маршруте патрулирования в поселке Безенчук экипаж вневедомственной охраны получил эту информацию и отправился к месту происшествия. Уже подъезжая к указанному в сообщении адресу на ул. Нефтяников, сотрудники Росгвардии увидели мужчину, который нес в руках ноутбук, подходящий под описание украденного.

Патрульные приняли решение остановить гражданина, чтобы проверить на причастность к совершенному преступлению. В дальнейшем стражи правопорядка передали ранее судимого 51-летнего местного жителя прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции.

Похищенное имущество было изъято и возвращено владелице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража".

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