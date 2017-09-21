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В Самарской области ожидаются заморозки

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС",  в ночные часы в воскресенье, 24 сентября, местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки  — 0,-2°С.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Кроме того, водителям и пешеходам надо было внимательнее и осторожнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

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