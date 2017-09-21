Вчера, 20:17

В Самарской области ожидаются заморозки

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в ночные часы в воскресенье, 24 сентября, местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки — 0,-2°С.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Кроме того, водителям и пешеходам надо было внимательнее и осторожнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.