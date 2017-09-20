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В губернии стартует V фестиваль самодеятельного народного творчества

В понедельник, 25 сентября, в 12:00 в Самарской филармонии торжественно откроется V губернский фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".

В программе открытия: выступление Государственного русского народного Волжского хора имени Петра Милославова "Я лечу над Россией" (муз. Г. Пономаренко, слова О. Левицкого), вокально-хореографическая сюита "Волжские дробушки" (муз. Г. Векшина и М. Баева, постановка А. Клюнева, восстановленная редакция А. Голубева); концертная программа городского округа Чапаевск "Россия молодая"; концертная программа муниципального района Красноярский "Здесь бьется сердце России"; концертная программа муниципального района Шенталинский "Мы — россияне".

Следующий концерт фестиваля пройдет 26 сентября в 12:00 в Самарском академическом театре оперы и балета. В программе концертная программа городского округа Кинель "Маленькие истории большой страны", концертная программа муниципального района Хворостянский "Я в Россию влюблен!", концертная программа муниципального района Волжский "Хороша земля, мой край дорогой!".

Фестиваль продлится до 2 декабря 2017 года. Вход на концерты по пригласительным, пригласительные в кассе Самарского академического театра оперы и балета, Самарской филармонии.

Учредитель фестиваля — министерство культуры Самарской области, организацию и проведение осуществляет Агентство социокультурных технологий во взаимодействии с органами местного самоуправления Самарской области.

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