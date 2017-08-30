Сегодня, 12:06

Самарская область соберет в этом году рекордный урожай зерна

22 сентября губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин открыл традиционную XIX Поволжскую агропромышленную выставку-2017. Она прошла в поселке Усть-Кинельский.

Об этом сообщает сайт правительства Самарской области:

Открывая мероприятие, Губернатор поприветствовал всех гостей и жителей региона. Он отметил, что Развитие сельского хозяйства - один из важнейших государственных приоритетов. Сегодня от успехов отрасли во многом зависит дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала региона и государства в целом.

Н.И.Меркушкин: «Уже сейчас, когда еще не все площади убраны, валовый намолот зерна в области составляет более 2,7 миллиона тонн. Таким образом, в нынешнем году Самарская область соберет рекордный в новейшей истории урожай зерна. По урожайности мы также поставили абсолютный рекорд: она составила более 30 центнеров с гектара. Это в 2 раза выше, чем 5 лет назад!».

Глава региона особо отметил, что аграрии, без преувеличения, совершили настоящий трудовой подвиг. Они не только уверенно справились со всеми трудностями, но и создали надежную базу для дальнейшего развития отрасли.

«Теперь важно не только вовремя и без потерь собрать богатый урожай, но и сохранить его для последующей реализации. Для этого в регионе есть все необходимое. Нужно понимать, что увеличение валового сбора зерна - это не самоцель. Нам важно, чтобы высокие урожаи на самарской земле были стабильными, а продукция аграриев востребована», - подчеркнул глава региона.

Также обращаясь к собравшимся, Н.И.Меркушкин подчеркнул - на приобретение самой современной сельхозтехники затрачено за 5 лет 20 миллиардов рублей. Это самый большой объем закупок в стране, а благодаря принятым мерам в 2016 году по объему сельхозпроизводства область вошла в топ-20 ведущих аграрных регионов страны.

Свое приветствие областным аграриям направил Министр сельского хозяйства РФ А.Н.Ткачев. Его зачитал заместитель директора Департамента развития сельских территорий минсельхоза России В.И.Цой. «Уважаемые друзья! Сельскохозяйственная выставка - это неотъемлемая часть развития сельского хозяйства. Для специалистов отрасли, горожан и селян данное мероприятие является отличной возможностью узнать о новых технологиях, разработках, ознакомиться с образцами сельскохозяйственной техники, оборудованием, обменяться опытом, и рассказать о своих наработках. Поволжская агропромышленная выставка проходит в 19 раз и за долгие годы своего существования зарекомендовала себя, как авторитетная бизнес площадка, где укрепляются взаимодействие всех участников аграрного сектора российской экономики. В регионе успешно развиваются все отрасли сельского хозяйства, в том числе растениеводство и животноводство и есть перспективы для развития как традиционных, так и новых направлений сельского хозяйства. Главная наша задача - совместными усилиями системно наращивать эффективность и конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителей региона и страны в целом. Желаю всем успешной работы, взаимовыгодного сотрудничества, успехов во всех начинаниях и хороших урожаев», - говорится в обращении.

Также гостей и участников выставки поздравил Председатель Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонов.

Затем Н.И.Меркушкин провел церемонию награждения отличившихся работников сельскохозяйственной отрасли региона. Знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью» награжден В.В.Альтергот. Он поблагодарил главу региона от всех работников сельского хозяйства за постоянное внимание и весомую поддержку, которую Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин оказывает отрасли. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области» присвоено Л.С.Ерошиной. Присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» Д.А.Григоревскому, Н.А.Золотову, А.Р.Мазитову, З.М.Сеидову. Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждена Т.П.Синицина.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.