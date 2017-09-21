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Центральную магистраль одобрили в федеральном дорожном агентстве

Проект строительства автомагистрали Центральная одобрен научно-техническим советом Росавтодора. Об этом сообщает сайт правительства Самарской области:

Сегодня министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Иванович Пивкин представил на заседании научно-технического совета Федерального дорожного агентства проект строительства проспекта Карла Маркса в Самаре.

Проект получил одобрение научно-технического совета Росавтодора и рекомендован для дальнейшей проработки.

Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров. Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.

 

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