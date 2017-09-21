Центральную магистраль одобрили в федеральном дорожном агентстве
Проект строительства автомагистрали Центральная одобрен научно-техническим советом Росавтодора. Об этом сообщает сайт правительства Самарской области:
Сегодня министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Иванович Пивкин представил на заседании научно-технического совета Федерального дорожного агентства проект строительства проспекта Карла Маркса в Самаре.
Проект получил одобрение научно-технического совета Росавтодора и рекомендован для дальнейшей проработки.
Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров. Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 13:29
В Самаре, Тольятти и Сызрани пройдут парады коммунальной техники
Комментариев: 0
|26 сентября отменят ограничения на продажу спиртного в Самарской области
Вчера, 11:59
|Полиция санкций арестовала 40 кило хамона на Губернском рынке
Вчера, 11:15
|В Самаре составили план экскурсионных маршрутов к ЧМ-2018
21 сентября 2017, 21:06
|В Тольятти начнут выпускать покрытия для кораблей
21 сентября 2017, 14:42