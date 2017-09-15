Вчера, 19:31

Губернатор встретился с коллективом Самарской сельскохозяйственной академии

В пятницу, 22 сентября, губернатор Николай Меркушкин встретился с коллективом Самарской государственной сельскохозяйственной академии. В аудитории собралось около полутора сотен сотрудников вуза — профессорско-преподавательский состав, аспиранты, члены совета народных ученых.

На встрече также присутствовали председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов, ректор академии Александр Петров.

В течение нескольких часов в аудитории шел живой, заинтересованный разговор о перспективах развития сельского хозяйства области во всех его аспектах: от закупок современной сельскохозяйственной техники до организации научных исследований, от вопросов обеспечения региона собственным семенным фондом до строительства новых птицефабрик в области.

В частности, был задан вопрос о том, как поднять престиж высшего сельскохозяйственного образования в губернии.

"За последние годы в сельское хозяйство губернии вложено около 50 млрд рублей, подчеркнул глава региона. — Из них на закупку новой техники — 20 млрд рублей. Необходимо внедрять инновации в отрасли, шире заниматься углубленной переработкой сырья, применять передовые технологии, чтобы увеличивать производительность труда и, в конечном итоге, повышать благосостояние людей, занятых в сельском хозяйстве".

Глава региона привел в пример лабораторию, созданную при одном сельхозпредприятий Приволжского района. "Это целый институт, — рассказал Николай Меркушкин. — Площадь здания около 1,5 тыс. кв. м. Занимаются научными исследованиями, и зарплаты там у сотрудников по 40-50 тыс. рублей".

Но престижность профессии заключается не только в материальной стороне вопроса. "Какое место занимает СГСХА среди сельхозвузов страны?", — задал вопрос Николай Меркушкин ректору академии. — 19 из 53, — ответил тот. "Я удивился, когда узнал, что на первом месте Саратов. А все почему?" — заметил глава региона.

"Там вузы объединили, — подсказал кто-то из зала. — Правильно, там объединили три вуза в один и получили такой мощный эффект," — подчеркнул губернатор.

Исходя из этой же логики, и планируется объединить в единый кластер Самарскую академию, Безенчукский институт сельского хозяйства и НИИ им. Константинова для дальнейшего развития семеноводства. Это в том числе позволит резко поднять престиж высшего сельскохозяйственного образования в регионе.

Также преподаватели попросили Николая Меркушкина своим личным авторитетом заинтересовать производителей в сотрудничестве с вузом при продвижении дуального обучения, при котором студенты один месяц обучаются, после чего один месяц практикуются на передовых сельхозпредприятиях области.

Губернатор ответил, что на прошедшем недавно собрании Союза работодателей Самарской области он предложил провести совещание в составе крупнейших работодателей и Совета ректоров, где как раз и будут обсуждаться целевое обучение студентов и смежные вопросы. "Туда мы пригласим и руководителей наших лучших сельхозпредприятий", — заявил глава региона под аплодисменты зала.

Один из преподавателей спросил, почему существуют премии губернатора за достижения в разных отраслях народного хозяйства, а вот аграрного сектора в этом списке нет. "Мы это поправим, — отреагировал губернатор. — Даже сегодня! Сейчас вернусь в Самару и все сделаем". Аудитория встретила это заявление аплодисментами.

В заключение встречи ректор от себя лично и от лица всех присутствующих поздравил Николая Меркушкина с первым местом в рейтинге глав регионов по работе над образом будущего и его воплощением, составленным на основе доклада экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Самарский губернатор победил с максимальным количеством баллов — 10 из 10. Зал стоя поддержал поздравления бурными аплодисментами.

Прощаясь, Николай Меркушкин заострил внимание присутствующих на том, что весь сегодняшний разговор и был по сути разговором о будущем. О будущем Самарской сельскохозяйственной академии, о будущем нашего аграрного сектора региона, о будущем нашей страны.

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