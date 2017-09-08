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Н.И.Меркушкин поздравил команду «Крылья Советов» и болельщиков с выходом в 1/8 финала Кубка России

21 сентября в матче 1/16 финала Кубка России самарская футбольная команда «Крылья Советов» на стадионе «Металлурге» одержала победу над действующим победителем турнира московским «Локомотивом» - 3:2. На историческом матче присутствовал Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин.

После завершения матча глава регион зашел в раздевалку самарской команды и поздравил главного тренера А.В.Тихонова и всю команду с яркой победой. Н.И.Меркушкин пожал руку каждому игроку и отдельно отметил отличившихся. Губернатор также сообщил команде, что за достигнутый результат «Крылья» он принял решение дополнительно поощрить игроков. То же самое касается следующей кубковой игры, если она станет результативной для самарской команды.

После эмоционального общения в раздевалке «Крыльев Советов» Н.И.Меркушкин поделился с журналистами впечатлениями от матча: «Игра получилась очень интересной. Об этом можно судить и по реакции болельщиков, и по тому, как забивались голы. «Крылья» дважды выходили вперед, «Локомотив» смог сравнять счет на последних секундах добавленного времени. В итоге мы увидели еще 33 минуты бескомпромиссной борьбы и интересной игры. И в эти 33 минуты забили мы, а не «Локомотив». Хотя для гостей было очень важно не потерять статус действующего обладателя Кубка страны. Для «Локомотива» Кубок был принципиален, как ни для какой другой команды премьер-лиги».

Отдельно глава региона отметил игроков: «Нужно сказать слова благодарности нашим ребятам, которые выкладывались до конца, до последнего. И победу они добыли не просто беготней, а хорошей, комбинационной игрой. И представители «Локомотива», и инспекторы матча делятся впечатлением, что у нас складывается хорошая команда, способная играть на самом высоком уровне».

Как отметил главный тренер самарцев Андрей Тихонов, еще до игры чувствовалась очень футбольная атмосфера. И очень эмоционально себя вела вип-ложа. Губернатор согласился с наставником команды: «Мы в вип-ложе решили, что мы самые активные болельщики. И пытались повлиять на судейство. Шутка, конечно. Но было добавлено две минуты в конце. Мы хотели, чтобы добавили одну. Поэтому была такая эмоциональная атмосфера».

Н.И.Меркушкин подчеркнул, что ожидал только победы: «Сегодня я ожидал победы. Была уверенность, что мы выиграем. И в первом тайме у нас было значительное преимущество. Когда победа, казалось, была уже в руках, и ты пропускаешь на последних минутах, часто игра переворачивается. В этот момент было тревожно, но потом ребята разыгрались, и мы играли острее. Были моменты, когда мы могли и четвертый забить. Когда мы забили третий мяч, у меня появилась 100-процентная уверенность в победе».

Рассказал глава региона и о своих впечатлениях от посещения раздевалки: «После игры я заходил в раздевалку. Ребята очень довольны. Очень позитивные эмоции. Мы договорились, что дополнительно их поддержим. Поддержим еще, если и в Красноярске будут так играть. Я еще раз напомнил им слова, которые говорил перед сезоном: вы профессионалы, у вас короткий цикл для зарабатывания игрой. И разбазаривать это время по крайней мере неразумно. Будете так играть - будут приходить люди, будут дополнительные сборы, много положительных эмоций у болельщиков и жителей области. Будет в разы больше позитива не только около футбольного, но и общего, это даст результат во всех сферах. В обществе должны быть вещи, заряжающие сотни тысяч людей духом победы, духом борьбы, желанием добиваться самых высоких целей в жизни. И если тот дух присутствует в регионе или стране, то они буду более успешными во всех отношениях».

Отдельно Н.И.Меркушкин поздравил с победой болельщиков: «Хочу поздравить всех болельщиков с победой. И хочу пожелать поддерживать команду во все времена. И тогда, когда команде очень тяжело. У нас в этом году пару раз был свист на трибунах. При таком отношении мы не сделаем футбол монолитной, цементирующей основой, которая позволила бы добиваться очень высоких результатов. А это во многом зависит от болельщиков. Это и тренер почувствовал. Чтобы быть уверенным, надо чувствовать постоянно поддержку, а он в одном из интервью сказал, что слышал, как трибуны свистели. И это может вывести из колеи и, по большому счету, в прошлом году мы вылетели только по этой причине»,- уверен глава региона. «Я хотел бы пожелать болельщикам поддерживать команду, и тогда точно будут успехи. И будут такие успехи, которые уже были когда-то в истории «Крыльев Советов», когда на стадион наш приходило больше людей, чем в любом городе Восточной Европы. Новых нам побед!»

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Юрий Семин: «Самара преобразилась»

Во время подхода к прессе к Губернатору подошел главный тренер гостей Ю.П.Семин. Он поздравил главу региона с победой самарской команды. Особо он отметил изменения, произошедшие в Самаре за последние годы.

Юрий Семин как наставник команды, завоевавшей кубок в прошлом сезоне, отметил, что теперь у самарцев есть все шансы взять трофей: «Теперь вы можете его выиграть, вам все карты в руки. Надо просто выиграть несколько матчей подряд». Затем он поделился впечатлениями от города: «Как преобразилась Самара. Какие хорошие стали дороги, строится такой красивый стадион. Удачи вам, очень рад вас видеть. Вы в полном порядке, скажу вам, наверно делаете зарядку?» «Пенальти бью. Если дело дойдет до серии пенальти, могу выйти на поле», - улыбнулся Н.И.Меркушкин в ответ.

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