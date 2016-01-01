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В Самаре, Тольятти и Сызрани пройдут парады коммунальной техники

«Всероссийский парад коммунальной техники» пройдет в субботу, 23 сентября, в регионах России, сообщает «КП в Самаре».

Приурочено мероприятие к началу осенне-зимнего периода. Он должен показать горожанам, что коммунальщики готовы к бесперебойной работе в холодный сезон.

В этом году в мероприятии примет участие и Самарская область. Коммунальная техника выйдет на улицы трех городов региона: Самары, Тольятти и Сызрани. Как отмечает пресс-служба правительства региона, жителям области покажут лучшие образцы коммунальной техники.

На параде в Самаре покажут уникальную машину MORO с илососным каналопромывочным оборудованием. Ее используют для устранения засоров на сетях. На машине установлено оборудование для видеодиагностики труб. Юным самарцам даже разрешат с помощью специальных джойстиков управлять роботами с камерами.

В областной столице парад пройдет на пересечении улиц Коммунистической и Владимирской, в Тольятти – на площади Свободы, а в Сызрани – на площади Ленина.

Начало мероприятия в 10:00.

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