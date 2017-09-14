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Депутат Думы от ЛДПР Михаил Дегтярев прокомментировал слухи об отставке губернатора

Михаил Дегтярев, самарец, начинавший политическую карьеру в городской думе, совершает исторический экскурс и дает подробный анализ ситуации.

В своем посте он пишет:

Как коренной самарец скажу несколько слов об ажиотаже в среде "элиты" вокруг кресла самарского губернатора.

Из личного опыта по прошествии многих лет видится это так:

🥇 в 2004-2007 самарская элита активно боролась против тогдашнего мэра Самары Георгия Лиманского и губернатора Константина Титова (я в этом принимал непосредственное участие как депутат Самарской Городской и Губернской Дум).

К 2007 аргументы были стандартные: засиделись, зазвездились, заматерели, "зажрались".

🔴 Итог борьбы: мэра Лиманского снесли в 2006, Титова снесли в 2007, на Самару пришел Виктор Тархов с пятибоярщиной, а на губернатора прислали "варяга" из Ростеха Владимира Артякова.

В этой связи интересно мое наблюдение: от Титова отвернулись практически все. На представлении Артякова в Губернской Думе бывшему кормильцу (16 лет кормил, фигурально выражаясь, многих из депутатов) не хотели ему даже дать слова. Слово дали после моей реплики председателю Думы Виктору Сазонову, мол, это нормально провожать губернатора таким образом?

🥈 В 2007-2012 самарская "элита" долго пыталась встроиться в команду нового губернатора Владимира Артякова. В основном безуспешно. Некоторые делали выбор в пользу Виктора Тархова с его мифической федеральной поддержкой.

🔴 Итог: Виктор Тархов испарился в 2010. Все местные крупные (по их личному мнению) игроки остались не у дел, кто-то в бегах, кто-то банкрот, кто-то уехал в Москву, а кто-то ушел в мир иной.

Ближе к концу 2011 для многих из самарской "элиты" Владимир Артяков стал неугоден, неинтересен, неприятен.

Аргументы как ни странно были те же, что и в 2007 с Титовым:

засиделись, зазвездились, заматерели, "зажрались".

В мае 2012 на турбовинтовом Ан-24 в Самару прилетел Николай Меркушкин.

Самарская "элита" в большинстве своем была шокирована, деморализована, заинтригована.

🥉 В 2012-2017 Самарская область живет под управлением Николая Меркушкина.

За эти годы наблюдаются все уже мной описанные стадии:

ни одного доброго слова в адрес предшественника со стороны местных игроков, Артяков, кстати, наученный опытом проводов Титова даже не приехал попращаться,

в первый год к новому губернатору сбегали все, попробовали встроиться.

Ничего не вышло, и опять: бега, банкротства, посадки, эмиграции, похороны.

Ближе к 2016 начались опять брожения. Гонцы пошли по всем возможным кабинетам в Москве и Нижнем Новгороде.

Аргументы как в 2007 и 2012: засиделись, зазвездились, заматерели, "зажрались".

🔴 Итог: теперь с замиранием сердца в конце 2017 в Самаре ждут очередного губернатора 😀

Лучше бы каждый работал на своем участке и не суетился, было бы больше пользы для родного края.

И в предшественников бы поменьше плевали.

Прошу прощения, если кого обидел или забыл упомянуть. 😀

Как говорится, написал широкими мазками.



Фото образца 2004 года, Самарская Городская Дума (мне 23 года 🙍‍♂️)

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