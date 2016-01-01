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26 сентября отменят ограничения на продажу спиртного в Самарской области

26 сентября состоится заседание Самарской Губернской Думы, на котором депутаты должны будут привести в соответствие с федеральным региональное законодательство в этой сфере.

Внесение изменений в региональный закон об ограничениях в сфере розничных продаж алкоголя в целях приведения его норм в соответствии с федеральным законодательством, прежде всего - со вступившим в силу 1 июля 2017 года ФЗ № 171, приведет к тому, что спиртное будет продаваться с 8 до 23 часов. Так же будет снят запрет на продажу спиртного в дни молодежных праздников, действующий на территории Самарской области.

По мнению депутатов и представителей исполнительной власти, эти меры помогут увеличить легальное потребление спиртного на душу населения. Что, в свою очередь, увеличит поступление налогов в бюджет.

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