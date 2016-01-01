Главное за сегодня: 
За окном: +15, завтра: +16
 Сегодня, 11:15 
Рейтинг: 0 
Полиция санкций арестовала 40 кило хамона на Губернском рынке

Сотрудники таможни, Россельхознадзора и транспортной прокуратуры изъяли партию иностранных продуктов, попадающих под санкции. Запрещенные товары были "обнаружены" в розничном магазине, расположенном на Губернском рынке.

Так же были арестовано 11 кило испанского сыра. Подобные нарушения уже выявляли полгода назад в этом магазине, но известные всему городу предприниматели продолжают торговать нелегальными продуктами.

Специалисты составили акты об изъятии запрещенных к ввозу в Россию продуктов, после чего хамоны и сыры были уничтожены.

В Россию запрещено ввозить продовольственные товары из стран Евросоюза, Украины, США, Канады, Австралии, Норвегии, Черногории, Лихтенштейна, Исландии.

 

 

 

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios