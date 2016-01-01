Сегодня, 11:15

Полиция санкций арестовала 40 кило хамона на Губернском рынке

Сотрудники таможни, Россельхознадзора и транспортной прокуратуры изъяли партию иностранных продуктов, попадающих под санкции. Запрещенные товары были "обнаружены" в розничном магазине, расположенном на Губернском рынке.

Так же были арестовано 11 кило испанского сыра. Подобные нарушения уже выявляли полгода назад в этом магазине, но известные всему городу предприниматели продолжают торговать нелегальными продуктами.

Специалисты составили акты об изъятии запрещенных к ввозу в Россию продуктов, после чего хамоны и сыры были уничтожены.

В Россию запрещено ввозить продовольственные товары из стран Евросоюза, Украины, США, Канады, Австралии, Норвегии, Черногории, Лихтенштейна, Исландии.

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