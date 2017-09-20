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Самарская модель вошла в "Maxim Top 10" и снялась для журнала ню

Алена Елизарова - новое воплощение легендарной самарской красавицы. 

Девушка попала в модельный бизнес всего полгода назад, но вот у нас на глазах делает блистательную карьеру. Лучше всего Алена разбирается в дрифте и заносах, потому что она - grid girl - та самая девушка на трассе, дающая отмашку участникам гонок.

Интервью с Аленой и откровенную фотосессию разместил в своем сентябрьском номере мужской журнал №1 в России - "Maxim".

 

Фотографии: Maxim

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