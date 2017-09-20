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Легендарная самарская группа "Контора Кука" выпустила десятый альбом
Группа Владимира Елизарова "Контора Кука" считается одной из лучших в жанрах "пост-рок" и "авангардный рок" в России. Коллектив, через который за 20 лет существования прошло множество музыкантов, никогда не пользовался широкой известностью и популярностью, но имеет при этом российский культовый статус.
Новый альбом Куку и конторе помогал записывать саксофонист Алексей Могилевский, игравший в золотом составе Наутилуса (соло в "Гудбай, Америка!"). Благодаря его саксофону, обычно скупой и минималистичный панковский звук группы приобрел глубину и чувственность.
Это уже десятый альбом коллектива, "Mein lieber friend" выложен в открытом доступе в сетях. Будет ли проведена концертная презентация альбома пока неизвестно.
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