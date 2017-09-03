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3:2. "Крылья" в дополнительное время выбивают из Кубка России "Локомотив"

"Крылья Советов" продолжают радовать болельщиков. В сложнейшем кубковом матче самарская команда во втором дополнительном тайме вырвала победу у именитого "Локо".

Счет был открыт только на 52-й минуте Башкировым. На 76-й минуте Миранчук сравнял. Но на 85-й минуте Пейчинович срезает мяч в свои ворота и "Крылья" выходят вперед. На 92-й минуте счет сравнивает Кверквелия. 

Победную точку в начале второго дополнительного тайма поставил Данил Кленкин (109'). "Локомотив" выбывает из Кубка. Для нашей команды Кубок только начинается!

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