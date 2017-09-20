III фестиваль «Французская осень». Полная программа
Осенний фестиваль французской культуры в Самаре становится традиционным. На этот раз в его программе - выставки, фильмы, спектакли, встречи с деятелями французской культуры, кулинарные мастер-классы. Французская культура во всем своем многообразии!
Программа фестиваля
25 сентября, 9 октября, 23 октября, 13 ноября, 27 ноября,11 декабря в 19.00 - вечера французского кино в «Киновертикали»,
26 сентября 15.00 - брейн-ринг для школьников, посвященный Дню европейских языков (Самарская областная юношеская библиотека),
3 октября- 24 октября - Выставка «Переосмысляя Париж» (Музей модерна),
3 октября 17.30 - открытие выставки и фестиваля «Французская осень»
9-29 октября - Дни французской кухни (ресторан отеля «Ибис»),
12 октября 19.00 - Мастер-класс по французской кухне (ресторан отеля «Ибис»),
10 октября- 12 декабря - фотовыставка «Климат. Чрезвычайная ситуация» (Альянс Франсез Самара),
20 октября 19.00 - Концерт классической музыки. Инструментальный дуэт Анес Пика (первая скрипка) и Лорана Вагшаля (фортепиано), (Музей модерна),
31 октября 18.00 - Встреча с французским журналистом и репортером Жан-Робером Виале на тему «Франция сегодня» с просмотром фильма «Студенты. Будущее в кредит» (Самарская публичная библиотека),
28 октября- 3 ноября - Выставка фотожурналиста Владимира Луповского «РАЗНЫЕ ПОЕЗДА, Французский современный танец в России» (галерея «Формограмма»)
28 октября в 17.00 - открытие выставки
1 ноября 15.00 - Встреча с французской писательницей Эммануэль Мэзоннёв (Самарская областная детская библиотека),
16-26 ноября - Дни Божоле Нуво (ресторан отеля «Ибис»),
25 ноября 15.00 - Видео студия с Флоранс Трёй «Стереотипы о Франции. Оборотная сторона» (Альянс Франсез Самара),
12 -26 декабря - Выставка «Коллажи Превера» (Самарский литературный музей),
12 декабря в 18.00 - открытие выставки
15 декабря - Открытие фотовыставки «Цель: СПОРТ» (Альянс Франсез Самара),
Дополнительная информация о фестивале по тел. 270 85 13
Фестиваль проводится при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России.
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