Вчера, 21:06

В Самаре составили план экскурсионных маршрутов к ЧМ-2018

Для болельщиков xемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Самаре в целом сверстан план экскурсионного обслуживания, установлены правила выпуска и брендирования сувенирной продукции, пишет "Самарская газета".

Что касается экскурсионных маршрутов, департамент туризма региона для начала предлагает разделить потенциальных болельщиков и гостей на несколько категорий - в зависимости от того, каким временем пребывания в Самаре они будут располагать. Программы готовы под каждую из категорий. Для тех, кто приедет в Самару только на один день, одну игру и оставит время лишь на небольшое знакомство с достопримечательностями города близ фан-зоны. Для гостей, которые задержатся у нас на несколько дней. И для тех, кто будет курсировать между городами, принимающими игры чемпионата.

- По расчетам, основной поток болельщиков прибудет к нам на один день. Так что их знакомство с городом будет коротким, емким, - отмечает руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. - Куда они смогут пойти помимо стадиона «Самара Арена» и фан-зоны на площади имени Куйбышева? В первую очередь мы рассматриваем самые доступные варианты - Струковский сад и волжская набережная. Там и развернутся площадки с насыщенной программой - с уличными театрами, музыкой на все вкусы, фольклорными действами, выставками. Кому интересны достопримечательности и история города, смогут отправиться на две пешеходные экскурсии. Именно пешеходные, поскольку в дни Чемпионата движение транспорта, тем более вместительных экскурсионных автобусов, по центральным районам города будет ограничено из соображений безопасности. Улицы старой Самары в эти дни будут отданы прежде всего пешеходам. Потому маршруты подготовлены непродолжительные, но и они разработаны с перехватывающими остановками транспорта, чтобы желающие смогли сделать не полное «историческое кольцо», а пройти только половину маршрута и вернуться к фан-зоне на специальном транспорте.

Первый маршрут: площадь имени Куйбышева - улица Шостаковича с площадью имени Чапаева, драматическим театром, бункером Сталина - улица Фрунзе с усадьбой Курлиных (Музеем модерна), зданием католического костела 1902 - 1906 годов постройки, музеем-усадьбой Алексея Толстого, филармонией - площадь Революции - улица Куйбышева со множеством дворянских, купеческих усадеб прошлого и позапрошлого веков, художественным музеем, лютеранской кирхой 1863 года постройки - площадь имени Куйбышева.



Второй, с меньшим числом исторических объектов, более молодежный, устремленный в современность: площадь имени Куйбышева - улица Молодогвардейская - площадь Славы - спуск к Волге - Волжский проспект - исторический комплекс зданий Жигулевского пивзавода - площадь имени Чапаева - площадь имени Куйбышева.



У гостей, располагающих двумя-тремя днями, наверняка появится желание совершить короткую или более длительную прогулку по Волге. Для них разработаны варианты водных прогулок на два-три часа от речного вокзала до спуска улицы Советской Армии со знаменитой «дачей со слонами», усадьбой купца Головкина. Сейчас обсуждается возможность такого варианта: гости прямо в кассах речного вокзала запасаются аудиоэкскурсиями на языке, которым владеют, с рассказом о том, какие достопримечательности города располагаются по маршруту движения. Чтобы прогулка по Волге была не только красивой, но и информационно насыщенной.



Более длительные путешествия - в села Ширяево, Винновка на волжском правобережье. Эти маршруты активно отрабатывались в два минувших лета и пользовались повышенным спросом у самарцев. В Винновку, к природе и православным святыням, едет старшее поколение туристов, в Ширяево отправляются экскурсанты всех возрастов, в том числе любители экстремального туризма. В Ширяево можно не только осмотреть музейный комплекс Ильи Репина и Александра Ширяевца, подземные горные выработки-штольни, но и пройти четырехкилометровым маршрутом до горы Верблюд, где обычно собираются скалолазы. Два года назад на въезде в Ширяево появились фестивальная поляна и туристско-информационный центр национального парка «Самарская Лука», открылся Музей летучей мыши (в здешних штольнях - самая крупная в Восточной Европе зимовка рукокрылых). А несколько дней назад была открыта обустроенная тропа на обзорную площадку Поповой горы, о ней «Самарская газета» подробно рассказывала в предыдущем выпуске.



На водном пути в Ширяево гости увидят и массив Жигулевских гор, и легендарный Царев курган, и одну из вершин Сокольих гор под названием Тип-Тяв, и знаменитый подземный холодильник Красной Глинки, куда, кстати, теперь тоже проложен очень интересный и необычный экскурсионный маршрут.



Не исключено, что часть болельщиков, располагающих достаточным свободным временем и средствами, воспользуются круизными судами, чтобы посетить сразу несколько волжских городов, принимающих у себя матчи Чемпионата. Помимо Самары вниз по Волге это Волгоград, вверх - Казань, Нижний Новгород, Москва.



- Круизные и речные транспортные компании уже согласовывают, стыкуют график движения судов с программой проведения матчей в этих городах, - сообщил Михаил Мальцев.



Что касается брендовых сувениров чемпионата, оргкомитет FIFA проводит свой конкурс и будет предлагать товары с символикой с гарантированными их поставками на всю страну. А вот все, что остается за рамками брендов и лицензионной продукции Чемпионата, открывает простор местным производителям.



- Влиять на сувенирный рынок мы не можем, это бизнес, - подчеркивает Михаил Мальцев. - Но мы, например, предлагаем нашим производителям использовать на своей продукции туристический бренд губернии - зеленое сердце с голубым изгибом Волги. Майки, кепки с этой символикой уже начинают выпускаться и хорошо смотрятся.



По информации регионального департамента туризма, у наших предпринимателей есть возможность использовать и эту символику, и узнаваемые виды Самары, и околофутбольные темы. Все зависит от творческого подхода и вкуса. И, конечно, хотелось бы видеть в сувенирных точках наши товары исключительно хорошего качества, чтобы не оставить у гостей негативных воспоминаний о себе.



По информации FIFA, в Самаре фан-зона чемпионата будет располагаться на площади им. Куйбышева и вместит количество болельщиков, значительно превышающее их число в других городах, принимающих игры первенства, уступая только Москве. Так, самарская площадка готова вместить 35 тыс. человек. В Москве Воробьевы горы - до 40 тыс. любителей футбола, Центр «Казан» в Казани до 30 тыс., площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде до 15 тыс., набережная Волгограда до 30 тысяч. Так что Самара может рассчитывать на немалое число экскурсантов.

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