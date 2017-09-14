Вчера, 20:39

Губернатор Николай Меркушкин привлек из федерального бюджета 2,7 миллиарда рублей

О законодательной инициативе Николая Ивановича Меркушкина сообщает сайт областного правительства:

Сегодня, 21 сентября, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин внес в Самарскую Губернскую Думу проект регионального закона Самарской области о внесении изменений в бюджет 2017 года. Глава региона предлагает увеличение финансирования социальных и инфраструктурных проектов с учетом безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Общая сумма дополнительных средств, привлеченная Губернатором из федерального бюджета, составляет почти 2,7 млрд рублей.

Кроме того, важно подчеркнуть, что на реализацию ряда проектов и программ предусматриваются дополнительные средства областного бюджета. Они изысканы благодаря сокращению расходов на органы власти, за счет перераспределения средств внутри министерств и ведомств, а также за счет экономии по ряду менее значимых строк бюджета.

Так, почти 1,7 млрд рублей дополнительных федеральных средств будут направлено на дорожную инфраструктуру. В частности, значительная часть этой суммы пойдет на продолжение интенсивного строительства Фрунзенского моста. Почти 300 млн на эти цели предусмотрено областным бюджетом.

Также дополнительно привлеченные Губернатором федеральные средства в размере почти 350 млн рублей будут направлены на стимулирование развития жилищного строительства. Стоит отметить, что по этой федеральной программе Самарская область занимает первое место среди всех регионов: каждый шестой рубль в масштабах страны направлен в Самарскую область.

Среди других проектов и программ, которые будут обеспечены дополнительным федеральным финансированием, - поддержка сельхозтоваропроизводителей, обеспечение социально незащищенных категорий граждан лекарственными средствами, обеспечение инвалидов средствами реабилитации, оказание господдержки нуждающимся в организации санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно, а также многое другое.

Губернатор предлагает также предусмотреть средства для строительства новых социальных объектов: детского сада в поселке «Волгарь», школы в микрорайоне «Крутые Ключи», поликлиники в «Южном городе» и многих других объектов образования.

Будут увеличены суммы для решения проблем обманутых дольщиков. Кроме того, в дополнительных расходах значатся капремонт больницы им.Пирогова, создание дополнительных мест в госпитале ветеранов войн, строительство ФОКа с бассейном в Похвистнево и целый ряд других важных социальных объектов.

Также предусматриваются расходы для завершения строительства Софийского собора в Самаре, Поволжского православного института в Тольятти, реконструкции Исторической мечети.

На иллюстрации: Софийский собор. 3-D модель.

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