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В Тольятти начнут выпускать покрытия для кораблей

В Тольятти начнет работать предприятие по производству нового антикоррозийного покрытия, оно представляет собой лакокраску с порошком политетрафторэтилена.

Как сообщает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина», организация «Промметэкс» и администрация Самарской области подписали соглашение, в котором прописано строительство дополнительного производственного корпуса для изготовления лакокраски. Новое производство будет запущено в рамках проекта «Жигулевская долина - 2».

Уникальную краску с политетрафторэтиленом уже использовали, ею обрабатывали днище 2-х катеров Тихоокеанского флота. Результат оказался весьма положительным, поэтому руководство флота порекомендовало Главному командованию ВМФ использовать это лакокрасочное покрытие на всех днищах кораблей.

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